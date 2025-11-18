Bignami (FdI) accusa consiglieri di Mattarella, Quirinale: "Stupore, parole ridicole"

Nell'articolo pubblicato da La Verità viene indicato Francesco Saverio Garofani, ex parlamentare del Pd, come uno dei consiglieri del presidente Mattarella che, secondo la ricostruzione del quotidiano, avrebbe espresso valutazioni critiche nei confronti dell'attuale maggioranza di governo. Le frasi riportate attribuiscono a questa figura l'ipotesi di soluzioni politiche alternative, dalla formazione di una grande lista civica nazionale a un possibile "scossone" capace di influire sull'esito delle prossime elezioni. Tali affermazioni, presentate come conversazioni riservate, hanno alimentato la richiesta di chiarimenti formulata da Bignami. È sulla base di questa narrazione che il capogruppo ha sollecitato il Colle a prendere posizione.