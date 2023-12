Meloni ai militari all'estero: "Il 2024 sia un anno di orgoglio per l'Italia"

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha salutato in videoconferenza i contingenti italiani impegnati all'estero.

"Vi ribadisco il grazie a nome di ogni singolo italiano per quel che fate nel mondo - ha detto -. Auguro a voi, a noi, all'Italia intera un anno di orgoglio per la nostra nazione". "Voi - ha sottolineato Meloni - non lavorate per me e io non lavoro per voi. Lavoriamo tutti per lo stesso unico straordinario puzzle che si chiama Italia. Siccome capiamo il sentimento e il valore che questo comporta, cerchiamo ogni giorno di fare del nostro meglio".