Meloni: "Il governo non è composto da pericolosi negazionisti climatici | Sui migranti abbiamo la coscienza a posto"

Lo ha affermato il premier Giorgia Meloni nel corso del question time alla Camera. "Noi riteniamo che nel rispetto degli impegni internazionali assunti sulla riduzione delle emissioni climalteranti si debba mantenere un approccio pragmatico e non ideologico . Due principi ci muovono: la sostenibilità ambientale non deve mai essere disgiunta dalla sostenibilità economica e sociale e, una volta definiti i target di riduzione delle emissioni, deve essere assicurata neutralità tecnologica", ha aggiunto.

Migranti, "la nostra coscienza è a posto" Sulla questione migranti, all'interrogazione di Riccardo Magi (+Europa) sul naufragio al largo della Libia, Meloni ha affermato: "Finché ci saranno partenze su barche in pessime condizioni e con pessime condizioni meteo, ci saranno perdite di vite. Bisogna investire sulle rotte legali, ed è esattamente il lavoro che sta facendo il governo. La nostra coscienza è a posto, spero che chi attacca il governo ma non dice una parola sugli scafisti possa dire lo stesso".

"L'onore dell'Italia messo in discussione per fini politici" "Mi stupisce - ha sottolineato Meloni - che per fini politici si finisca per mettere in discussione l'onore e l'operato di persone che rischiano la vita tutti i giorni" per salvare vite umane e l'onore dell'Italia che da sola affronta questo dramma offrendo strumenti a chi vuole continuare a scaricare tutto su di noi". Ha poi sottolineato che l'immigrazione illegale va contrastata "coinvolgendo l'Unione europea" attraverso il sostegno agli Stati del Nord Africa, Tunisia in testa.

Clima, "cabina di regia sulla crisi idrica e decreto sulle comunità energetiche" Tornando al tema dei cambiamenti climatici, alla domanda di Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e sinistra) sulla "strategia energetica del governo per raggiungere gli obiettivi climatici al 2030 fissati dall'Ue", ha replicato: "Abbiamo messo in campo una serie di azioni: dal decreto sulle comunità energetiche, fino all'attivazione di una cabina di regia sulla crisi idrica per prevenire il fenomeno prima che deflagri. Perché la situazione non è messa proprio bene per come l'abbiamo trovata. Sul tema del ga snaturale, il governo lo considera come un vettore verso la transizione e un vettore per una maggiore autonomia e contribuire alla realizzazione del nostro progetto strategico dell'Italia come hub europeo dell'energia".

Auto, "no a interessi di altri che puniscono l'Italia" Ancora sul tema ecologia, Meloni ha detto che sul settore auto "a livello nazionale moduliamo gli incentivi su una varietà di tecnologie che garantiscano l'uscita dai carburanti senza un appiattimento acritico su strategie che privilegiano gli interessi delle altre nazioni e puniscono gli interessi dei nostri lavoratori". Quindi, ha precisato, la "semplice incentivazione all'elettrico rischia di delocalizzare la produzione automobilistica in Paesi extra-Ue dove quei prodotti destinati a ridurre le emissioni di CO2 vengono spesso realizzati con impianti e processi altamente inquinanti. Lo stesso elettrico non è scevro da esternalità ecologiche negative, come lo smaltimento delle batterie e l'estrazione dei materiali necessari a produrle. Vogliamo percorrere la strada della neutralità tecnologica, lo stiamo facendo con fermezza ma anche con spirito critico a livello europeo. Abbiamo illustrato dati alla mano che è possibile conseguire lo stesso risultato impiegando tecnologie altre rispetto all'elettrico: biocarburanti, carburanti sintetici, idrogeno, su cui l'Italia vanta una tecnologia all'avanguardia. Questo è un approccio di buon senso che ha portato i suoi frutti. Si è aperto un dibattito, grazie alla posizione italiana, la presidenza svedese ha rinviato la decisione e siamo soddisfatti".