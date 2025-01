Energia, Meloni: "Orgogliosa dell'accordo con Albania e Emirati" | "La fusione nucleare può cambiare la storia"

Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Abu Dhabi Sustainability Week, commenta l'accordo fra Italia, Albania ed Emirati Arabi Uniti per la produzione di energia verde in Albania e il trasporto in Italia. "Sono personalmente orgogliosa di questa iniziativa, che mostra tangibilmente come nuove forme di cooperazione possono essere costruite anche fra partner che possono sembrare lontani, almeno geograficamente", ha detto il premier. Meloni ha poi spiegato che si tratta di "un ambizioso progetto che coinvolge i nostri tre governi, come i nostri settori privati e i nostri operatori della rete".