Clima, Giorgia Meloni: l'Italia vuole rilanciare la fusione nucleare, può essere la svolta

Per "migliorare il processo di transizione" energetica dobbiamo "utilizzare tutte le tecnologie disponibili". Lo ha indicato, nel suo intervento alla Cop29 sui cambiamenti climatici in corso a Baku, in Azerbaigian, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sottolineando che quelle tecnologie "non sono solo le energie rinnovabili, ma anche il gas, i biocarburanti, l'idrogeno, la cattura del CO2 e, in futuro, la fusione nucleare che potrebbe produrre energia pulita, sicura e illimitata". E sul nucleare "l'Italia è all'avanguardia nella fusione nucleare. Intendiamo rilanciare questa tecnologia che potrebbe cambiare le carte in tavola, in quanto può trasformare l'energia da arma geopolitica a risorsa ampiamente accessibile".