Medioriente, Tajani: "Accresciuto il rischio di un conflitto regionale"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto sulla guerra in Medioriente affermando che "l'apertura del fronte libanese e l'intervento diretto dell'Iran hanno inevitabilmente accresciuto il rischio di un conflitto regionale su larga scala". L'escalation delle ultime ore "ci spinge ancora di più a lavorare per la pace e per il dialogo. C'è ancora la possibilità di scongiurare una guerra che coinvolga l'intero Medioriente. Facciamo appello alla responsabilità di tutti gli attori regionali", ha dichiarato il ministro degli Esteri in audizione alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato con Guido Crosetto. "Il governo italiano, anche in qualità di presidente del G7, si sta adoperando a 360 gradi per questo obiettivo", ha aggiunto.