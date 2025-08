Medici, arriva lo scudo penale per la categoria: il testo in Cdm lunedì

Diventerà presto attivo lo "scudo penale" per i medici, che mette la categoria al riparo da condanne penali se non in casi particolarmente gravi e che si aggiunge a una profonda riforma del settore a cui il governo sta lavorando. Il disegno di legge delega che ridisegna le professioni sanitarie approda lunedì in Consiglio dei ministri e punta a riscrivere a fondo normative e responsabilità dei medici. Lo scopo è quello di trattenere i camici bianchi negli ospedali pubblici, di rivitalizzare i Pronti soccorso, sempre più in affanno per il personale carente, e di richiamare docenti per le cattedre dei corsi di Medicina generale.