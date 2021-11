"MCS", Alessandro Di Battista: "Nuovo movimento? Vedremo con calma"

"Nuovo movimento? Con calma perché c'è bisogno di battaglie politiche in questo Paese dove si soffre moltissimo e dove la narrazione, per me, cozza con la realtà". Così Alessandro Di Battista al "Maurizio Costanzo Show" ospite insieme alla sua compagna Sahra Lahouasnia. "Ho avuto diverse proposte, ma le mie idee non sono in linea con nessuna forza politica", fa sapere l'ex deputato Cinquestelle.

"Non so se in realtà ci sia bisogno di un nuovo movimento o partito - considera Di Battista - fatto sta che oggi faccio delle battaglie politiche e le faccio al di fuori delle istituzioni e per me questo le nobilita, non le discrimina. Farò qualcosa di nuovo - fa sapere- non da solo perché le forze politiche si creano in virtù di spinte collettive. Oppure continuerò a fare politica così come la sto facendo oggi. Il fatto che lo faccia senza prendere denaro pubblico mi dà più libertà", conclude.