M5s, Di Battista: "Non escludo la nascita di un altro movimento"

instagram

"C'è chi vorrebbe che io costruissi un altro movimento politico". Lo ha detto Alessandro Di Battista, ex deputato M5s, ammettendo la possibilità di creare un nuovo movimento perché "c'è la necessità di nuove battaglie e di costruire le fondamenta per qualcosa di concreto". Tuttavia, ha concluso Di Battista "non mi interessano battaglie personali, una forza politica potrebbe avere successo soltanto a fronte di una richiesta collettiva".