“Mattino Cinque”, Luigi di Maio: “Discutere di Mes è occasione per creare tensioni nella maggioranza”

"Discutere di Mes è un'occasione per creare tensioni nella maggioranza”. Luigi Di Maio a "Mattino Cinque" risponde così al conduttore Francesco Vecchi che gli chiede perché il M5s non è disposto a dire di sì al Mes. "Perché parliamo di altri soldi - continua il ministro degli Esteri - quando dobbiamo prendere più di 200 miliardi di euro e dobbiamo scrivere i progetti e fare in modo di spenderli per le imprese e per creare lavoro?".

"Il tema è: cominciamo a spendere questi soldi - spiega Di Maio che poi conclude - conoscete le posizioni del Movimento 5 stelle e del Pd però mi permetto di dire che chiedere del Mes lo si fa di più per evidenziare che nella maggioranza la pensiamo in modo differente che per il bene del nostro Paese". "Su questo mi permetta di dissentire", ha replicato e concluso il conduttore del programma di Canale 5.