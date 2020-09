Mes, Zingaretti: "E' giusto e serve al nostro sistema sanitario"

Il Pd chiede che vengano definiti i progetti per il Mes "perché è una linea di finanziamento che ci fa risparmiare miliardi, è giusta e corretta perché serve al nostro sistema sanitario". Lo ha detto il segretario Dem Nicola Zingaretti. "Abbiamo conquistato miliardi di euro per la nostra economia e per le imprese: ora bisogna spenderle bene e in fretta", ha aggiunto, spiegando che "il Pd sarà garante di questa grande opportunità per l'Italia".