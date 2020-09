Mes, Conte: "Se ce ne sarà bisogno proporrò soluzione al Parlamento"

"Se ci sarà bisogno" del Mes , "lo valuteremo assieme e proporrò una soluzione al Parlamento ". Così Giuseppe Conte , parlando dal palco della Festa dell'Unità a Modena . "Esamineremo nel dibattito parlamentare i regolamenti legati al Mes", ha quindi spiegato il premier che ha sottolineato di aver un atteggiamento "molto laico: non è Mes sì-Mes no a prescindere. Stiamo elaborando dei progetti, elaboriamoli, vediamo cosa serve alla sanità".

Recovery, Conte: "Niente rivoli, solo riforme strutturali" Parlando invece del Recovery Plan, Conte ha sottolineato che "il governo ha l'obbligo, il dovere morale, di portarlo a casa", spiegando poi che "ci potremo ritenere appagati tutti solo quando i 209 miliardi verranno spesi e non sarà sprecato un solo euro".

"Il Recovery plan italiano non è in ritardo ma rispetta la tabella di marcia dell'Ue e soprattutto sarà forte e robusto, con l'obiettivo di avviare riforme strutturali. Dunque, niente spese correnti, niente rivoli. Dietro ci deve essere un progetto per il Paese anche sul fronte delle infrastrutture, del lavoro e dell'eliminazione delle diseguaglianze", ha quindi aggiunto ricordando che nei primi mesi del 2021 saranno definiti i progetti che entro il 15 ottobre saranno indicati per grandi linee.

Scuola, Conte: "Entro ottobre tutti i banchi" Il premier ha poi spiegato come il governo sia "concentrato sulla sfida per la scuola". Conte ha quindi ricordato l'obiettivo di rafforzare il corpo docenti con un investimento di 7 miliardi da gennaio a ottobre, garantendo che l'Italia sta "rastrellando" tutti i nuovi banchi possibili in tutta Europa,cosa che sarà a regime entro fine ottobre.

Conte: "La riduzione della quarantena è una prospettiva importante" Parlando della Fase 3, il presidente del Consiglio ha aperto alla riduzione della quarantena. "Qualche Paese sta discutendo della riduzione della quarantena, è una prospettiva importante. Se dovessimo ridurre la quarantena si ridurrebbe anche i costi sociali ed economici".