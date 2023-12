Salvini riunisce la destra europea a Firenze: "Alleati di governo, dividersi in Ue è un errore fatale" | E critica Tajani

"Agli amici del centrodestra dico: come stiamo prendendo per mano l'Italia per riportarla a crescere, sarebbe un errore fatale dividersi in Europa".

Lo afferma il vicrepremier Matteo Salvini chiudendo la convention dei sovranisti e partiti alleati della Lega in Europa in corso a Firenze. "Il centrodestra in Europa può portare a una rivoluzione solo se è unito, non è una piccola polemica politica italiana", ha dichiarato il segretario del Carroccio, aggiungendo: "Il governo italiano non è in discussione e governerà per tutti i 5 anni per cui gli italiani ci hanno votato. Io con Giorgia Meloni e Antonio Tajani lavoro benissimo e sto progettando infrastrutture che hanno bisogno di anni per andare avanti".