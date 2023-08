Tajani: "Alle Europee impossibile l'alleanza con Afd e Le Pen" | Salvini: "Per vincere non escludere Le Pen"

"Dico quello che può accadere realisticamente. Sono stato 30 anni in Europa e credo di conoscere in Italia meglio di chiunque altro quello che succede a Bruxelles: è impossibile che si crei una maggioranza all'interno delle istituzioni europee alla quale partecipino Afd e il partito della signora Le Pen ", spiega il vicepremier. Ma Matteo Salvini fa sapere: "Per vincere il centrodestra non escluda Le Pen".

Tornando al tema alleanze in chiave europea, Tajani chiarisce "che non sono per escludere Salvini, non c'è un giudizio cosi duro nei suoi confronti ma l'unica maggioranza possibile alla sinistra è quella tra popolari, liberali e conservatori".

"Provo disgusto quando un leader politico, mi riferisco al leader di Afd, dice che i bambini disabili non possono stare in classe con gli altri. Mi fa schifo sentire queste cose di sapore nazista", aggiunge Tajani. "Quando sento cose di sapore nazista - ricorda poi il vicepremier - io reagisco con grande fermezza. Con me non farà mai un patto chi ritiene che ci siano esseri superiori e altri inferiori".