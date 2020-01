Matteo Salvini a "Quarta Repubblica": "Conte non deve prendere per il c*lo la gente"

"Conte non deve prendere per il c*lo la gente quando parla di aumento alle pensioni". Sono le parole di Matteo Salvini, a "Quarta Repubblica", contro il presidente del Consiglio.

Il leader della Lega risponde, inoltre, all'attacco di Conte sulla vicenda del citofono: "Battaglie come la lotta alla droga non hanno colore politico, lui pensi a fare il suo lavoro". "Quell'uomo - continua Salvini - vive di rabbia e di odio. Io non vado a letto sognando Conte, se sono il suo incubo saranno problemi suoi".