Matteo Renzi compie 50 anni: "Ho ancora tanta voglia di giocare"

L'ex premier per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno ha convocato tutti al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Appuntamento alle 11, poi posticipato alle 12 dallo stesso Renzi con un tweet su X con tanto di frecciatina all'altro Matteo della politica italiana, Salvini: "I treni da Milano sono bloccati per un guasto e hanno più di un'ora di ritardo. Si vede che Salvini è rientrato a tempo pieno al Ministero. Il nostro incontro di oggi, allora, inizia alle 12 e non alle 11". Nel corso dell'evento "nEXt" Renzi dovrebbe getterà le basi di un centro liberale, alleato del Pd nella coalizione di centrosinistra.