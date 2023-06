Mattarella: "Ogni sforzo per la sicurezza nel mondo del lavoro"

Sergio Mattarella ribadisce l'importanza cruciale della sicurezza nel mondo del lavoro.

"La mediazione sociale, l'ascolto e il dialogo con tutti gli attori sono preziosi per affrontare questo tema. Per l'affermazione della legalità, nel contrasto a ogni forma di sfruttamento, assicurando ogni sforzo per elevare la sicurezza delle condizioni lavorative", afferma il presidente della Repubblica.