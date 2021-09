Grazie alla Nato "abbiamo avuto 70 anni di pace nel continente europeo. L'Alleanza atlantica rappresenta per l'Italia una pietra angolare che contribuisce alla stabilità". Lo ha detto Sergio Mattarella nella visita al Comando Jfc Naples della Nato per il 70' anniversario della presenza dell'Alleanza Atlantica in Italia. "Il rafforzamento dell'Ue in questo campo (Difesa e sicurezza ndr) fornirà contributo al rafforzamento dell'Alleanza".