Nato: no a guerra fredda con Cina ma loro non hanno nostri valori

Ansa

"Non stiamo entrando in una nuova Guerra Fredda e la Cina non è il nostro avversario, non il nostro nemico". Lo spiega il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg aggiungendo che bisogna però "affrontare insieme, come alleanza, le sfide che l'ascesa della Cina pone alla nostra sicurezza". Pechino "non condivide i nostri stessi valori" di democrazia e diritto, dice Stoltenberg poco prima del vertice Nato in cui ci sarà anche il dossier cinese.