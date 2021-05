Mattarella: "Per la parità tra donne e uomini c'è ancora molta strada da fare" 

ansa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene sulla questione donne-uomini. "La parità di diritti nelle leggi italiane è piena ed è stata raggiunta da molti anni, in base alla Costituzione. Non è invece ancora così per la sua concreta realizzazione". Per il Capo dello Stato, infatti, "sono necessari altri interventi, per esempio, strumenti adeguati per la conciliazione tra lavoro e vita familiare. C'è ancora molta strada da fare".