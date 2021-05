Famiglia, ministro Bonetti: è giunto il momento della scelta del cognome materno

facebook

"Penso sia venuto il momento che il legislatore porti a compimento il percorso necessario sul tema del cognome materno, e quindi della possibilità della scelta di consegnare alla storia in qualche modo il nome delle donne". Lo ha annunciato il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. A febbraio la Corte costituzionale aveva sottolineato come ormai "il cognome del padre fosse un retaggio patriarcale".