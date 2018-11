12 novembre 2018 19:20 Mattarella: "La libertà di stampa ha un grande valore, aiuta a riflettere" Il Capo dello Stato: "I commenti che condivido sono interessanti, ma quelli che non condivido sono per me uno strumento su cui riflettere"

La libertà di stampa "ha un grande valore, perché, anche leggendo cose che non si condividono o si ritengono sbagliate, aiuta a riflettere". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale alcune scolaresche. "Al mattino come prima cosa leggo i giornali: le notizie e i commenti, quelli che condivido e quelli che non condivido, perché è importante conoscere il parere degli altri".

Rispondendo a una domanda di uno studente sulla sua giornata tipo, Mattarella ha detto: "Al mattino come prima cosa leggo i giornali: le notizie e i commenti, quelli che condivido e quelli che non condivido, e forse questi secondi per me sono ancora più importanti. Perché è importante conoscere il parere degli altri, le loro valutazioni. Quelli che condivido sono interessanti, naturalmente, e mi stanno a cuore; ma quelli che non condivido sono per me uno strumento su cui riflettere".