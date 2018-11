Fnsi: "Infami e sciacalli? Anche Di Maio è iscritto all'Odg"

Dopo l'assoluzione di Virginia Raggi, "Luigi Di Maio insulta i cronisti e annuncia una legge sull'editoria. Le minacce non impediranno ai giornalisti di fare il loro lavoro". Così in una nota Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Federazione nazionale stampa italiana rispondono a Di Maio che ha definito "infami e sciacalli" i cronisti. "Sicuro di non parlare di se stesso visto che è iscritto all'Ordine?", si legge.