Sergio Mattarella, dieci anni fa la prima volta al Colle: record del presidente più longevo

Un arbitro imparziale - Fu lui stesso a definirsi "arbitro imparziale", all'inizio del primo mandato e anche "meccanico", come colui che ha ricevuto dalla Costituzione 'la cassetta degli attrezzi' per 'intervenire quando il sistema si blocca. Una cassetta immateriale ma non priva di efficacia che il presidente ha dovuto usare in più occasioni a partire dalle crisi di governo fino allo scioglimento anticipato delle Camere. E ancora più spesso, silenziosamente, facendo interloquire i robusti uffici del Quirinale con Palazzo Chigi nel faticoso lavoro di far quadrare tanti decreti legge che in prima scrittura avrebbero trovato il no del Colle. È stato altrettanto deciso a rintuzzare anche alcune polemiche dell'opposizione che da sempre lo "tirano per la giacchetta". "Io - è stato costretto a spiegare - sorrido quando mi si fanno appelli a non promulgare una legge perché è sbagliata. Se è palesemente incostituzionale, ho il dovere di non promulgarla, ma se è sbagliata, non sono io chiamato dalla Costituzione a giudicare se sia giusto o no, ma il Parlamento".