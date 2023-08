Sergio Mattarella: "La Costituzione nasce per superare le barriere"

La Costituzione, secondo Sergio Mattarella, è nata dall'incontro di "opinioni diverse in spirito di condivisione, per affermare i valori della dignità ed eguaglianza delle persone; della pace; della libertà".

La nostra Carta, quindi indica l'amicizia "come risorsa a cui attingere per superare insieme le barriere e gli ostacoli; per esprimere la nostra stessa umanità". Per il Capo dello Stato, che ne ha parlato al Meeting di Rimini, "l'aspirazione non può essere quella di immaginare che l'amicizia unisca soltanto coloro che si riconoscono come simili"; serve invece "il rispetto delle diversità e delle specificità proprie a ciascuna persona".