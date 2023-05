Mattarella: "L'omofobia è un'insopportabile piaga sociale"

Italia al 34esimo posto in Europa per la tutela dei diritti

Scende di una posizione l'Italia all'interno della Rainbow Map tracciata da Ilga, l'associazione internazionale a supporto dei diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali. Con un punteggio di 24,76%, il bel paese si colloca in 34esima posizione tra gli stati europei e 22esimi tra quelli dell'Unione Europea (ultima tra i paesi fondatori). Davanti a tutti, per l’ottavo anno consecutivo, Malta, seguito da Belgio, Danimarca e Spagna, in grandissima crescita con un balzo di ben sei posizioni. La classifica si basa sull'esame delle leggi e delle politiche di 49 Paesi utilizzando 74 criteri, suddivisi in sette categorie tematiche: uguaglianza e non discriminazione; famiglia; crimine d’odio e incitamento all’odio; riconoscimento legale del genere; integrità corporea intersessuale; spazio della società civile; e richieste d’asilo.