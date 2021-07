Mattarella alla Nazionale e a Berrettini: "Avete reso onore allo sport" | Chiellini: "Dedichiamo il trofeo a Davide Astori"

Mattarella: "Avete meritato ben più del risultato dei rigori" - "Questo non è giorno di discorsi ma di applausi e ringraziamenti. Complimenti! Ieri sera avete meritato di vincere ben al di là dei rigori perché avete avuto due pesanti handicap: giocare in casa degli avversari in uno stadio come Wembley e il gol a freddo che avrebbe messo in ginocchio chiunque. Siete stati accompagnati e circondati dall'affetto degli italiani e li avete ricambiati rendendo onore allo sport. Così come ha fatto Matteo Berrettini. Arrivare alla finale di Wimbledon ma la rimonta del primo set equivale a una vittoria". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella nella cerimonia al Quirinale.

Chiellini: vittoria dedicata a Davide Astori - "Vorremmo dedicare questa vittoria a Davide Astori, che ho conosciuto e che avremmo voluto qui con noi oggi". Lo ha detto Giorgio Chiellini, capitano della nazionale campione d'Europa, durante l'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando dell'azzurro morto nel 2018. "Questa vittoria è per lei, che è stato il nostro primo tifoso - ha aggiunto Chiellini rivolgendosi a Mattarella - e ai milioni di italiani nel mondo che non ci hanno mai fatto sentire soli".

Chiellini a Mattarella: "Ci siamo sentiti fratelli d'Italia" - "Non abbiamo vinto l'Europeo per un rigore in più, ma per l'amicizia che ci ha legato in questa avventura: abbiamo tifato Matteo Berrettini, ci siamo sacrificati e aiutati. Ci siamo sentiti fratelli d'Italia, rispondendo a quanto ci aveva chiamato il nostro Paese". Lo ha detto Giorgio Chiellini rivolgendo il ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che riceve gli azzurri nei giardini del Quirinale.

Berrettini: spero di tornare al Quirinale ma con il trofeo - "Ho tifato dal primo minuto per gli Azzurri, per me un sogno essere qui e aver partecipato alla finale di Wimbledon. Spero di poter tornare con un trofeo più importante e rendere tutti orgogliosi": così Matteo Berrettini nel suo intervento al Quirinale dove il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta ricevendo gli azzurri del calcio dopo il trionfo agli Europei e il tennista romano reduce dalla finale del torneo di Wimbledon.

Mattarella: "Grazie a Vialli, per avere espresso l'emotività che tutti abbiamo provato" - "Un ringraziamento particolare a Gianluca Vialli perché in tv ha espresso sentimenti ed emotività che tutti avvertivamo". E' il passaggio particolare che Sergio Mattarella ha voluto dedicare all'ex giocatore Gianluca Vialli ora nello staff del ct Roberto Mancini.