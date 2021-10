Mattarella a Gorizia: "Vetrina dell'autentico spirito europeo"

Gorizia e Nova Gorica, scelte per essere Capitali della cultura europea nel 2025, "saranno la vetrina dell'autentico spirito europeo". Lo ha detto Sergio Mattarella, in visita al comune friulano al confine con la Slovenia. "Un confine - ha sottolineato il presidente della Repubblica - che si trasforma in elemento di raccordo e collaborazione, capace di far crescere insieme. Sono certo che i visitatori saranno moltissimi".