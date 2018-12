Mario Draghi immortalato in Economy class: la foto diventa virale

Mario Draghi, viaggia in Economy e non lo scrive neppure sui social. Sta diventando virale l'immagine del presidente della Banca Centrale Europea che, in completo grigio, si accomoda in aereo tra la "gente comune". Il gesto, che non è una novità per il numero uno della BCE già immortalato mentre viaggiava in treno in seconda classe, ha conquistato il favore di molti utenti che si sono scatenati su Twitter e Facebook.

"Non mostrate questa foto ai grillini", "Non ha bisogno di fare la foto al biglietto. Una vera lezione di stile e umiltà", "Vola in economy senza diretta Facebook". Questi sono alcuni dei commenti postati sui social dove sono chiari i riferimenti ai grillini che, spesso e volentieri, hanno reso pubbliche le loro "rinunce". Dalla devoluzione di parte del loro stipendio in favore delle piccole e medie imprese, alle foto dei biglietti della Economy class mostrate con "orgoglio" qua e là sui social. Senza dimenticare la polemica scatenata dal viaggio di Di Maio in Cina che mostrò su Instagram il ticket da cittadino "senza privilegi" che viaggia in Economy. Peccato che la verità non fu proprio questa: in base al posto assegnato, durante la prima tratta, il vicepremier era in Business class.