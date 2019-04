Marino assolto, Orfini: "Non mi scuso per la sfiducia, era inadeguato"

Dopo l'assoluzione in Cassazione - L'ex sindaco della Capitale è infatti stato assolto in Cassazione per la vicenda degli scontrini, per i quali era finito sotto accusa per peculato e falso. Secondo molti, aggiunge Orfini, la scelta di sfiduciare Marino "ha portato alla vittoria della Raggi e al disastro attuale". Ma il presidente replica: "Per carità, ognuno può interpretare a piacimento il nesso di causa-effetto. Dal mio punto di vista, la Raggi l'ha portata il disastro amministrativo prodotto da Marino e un'inchiesta - Mafia capitale - che sconvolse la città e il Pd".



Orfini è convinto che il problema sia la cattiva amministrazione che ha caratterizzato per anni Roma e scrive su Facebook: "Chiunque giri la città sa che fuori dalle Mura aureliane sono pochi quelli che rimpiangono la nostra amministrazione. Abbiamo passato una settimana a parlare di quanto le periferie si siano sentite abbandonate dal Pd. Io sono l'unico parlamentare del Pd che nei giorni infernali in cui si rischiavano gli schiaffi a Torre Maura ci è andato".



"Gli altri che magari ora se la prendono con me hanno fatto qualche tweet, come sempre - continua -. Qualcuno al massimo è venuto alla manifestazione quando tutto era già finito. Fossero usciti dal centro si sarebbero accorti che in quelle periferie ancora ci rinfacciano l'assenza di quegli anni. E di quelle amministrazioni".



"Il M5s dovrebbe fare lo stesso con la Raggi" - Tornando ancora al momento in cui il suo partito presa la decisione di "scaricare" Marino, spiega: "È semplice sfiduciare un tuo sindaco? No. Ma vi pongo io una domanda: per Roma, per i romani, sarebbe un bene o un male se oggi il M5s sfiduciasse la Raggi?. Io credo sarebbe un bene. Certo pagherebbero un prezzo altissimo, ma farlo significherebbe anteporre l'interesse generale a quello di parte. È quello che facemmo noi allora. Perché un partito serio fa così. Interrompe una agonia dannosa, paga il prezzo che deve pagare e comincia a ricostruire".