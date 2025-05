Marine Le Pen: "Sono stata considerata ineleggibile, ignorando i diritti di tutti i cittadini per un ricorso effettivo"

"Sono stata dichiarata ineleggibile; quello che è scandaloso è che è stato deciso con sentenza provvisoria, ignorando i diritti di tutti i cittadini per un ricorso effettivo. Ma questa decisione, attenzione, non è affatto definitiva". Questa un’anticipazione dell’intervista realizzata da Nicola Porro alla leader francese del Rassemblement National, Marine Le Pen, che andrà in onda integralmente lunedì 12 maggio, a Quarta Repubblica, in prima serata su Retequattro.