Francia, Marine Le Pen: "Il sistema ha usato la bomba nucleare" | "Non ci faremo rubare le elezioni, vinceremo"

In una conferenza stampa nel quartier generale del partito di destra francese, Marine Le Pen ha assicurato che la formazione ''non si lascerà calpestare, per difendere i francesi che hanno il diritto di votare per chi vogliono, per difendere il Paese che sta vacillando. Useremo tutti i mezzi a nostra disposizione per consentire ai francesi di scegliere i loro futuri leader e vinceremo, perché la verità e la giustizia devono vincere''.