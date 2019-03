Mare Jonio, Di Maio: “Spero nel sequestro, ha disobbedito alla Libia mettendo a rischio la vita delle persone”

“Spero nel sequestro rapido della nave, ha disobbedito alla Guardia Costiera libica mettendo a rischio la vita delle persone a bordo, con onde altissime”: è così che Luigi Di Maio a “Pomeriggio Cinque” commenta la vicenda della nave Mare Jonio, battente bandiera italiana, bloccata al largo di Lampedusa con 49 persone a bordo.



"Se le navi delle Ong non rispettano le regole, allora vanno fermate, anche per non mettere a rischio le vite dei migranti", ha aggiunto. “Non sarà una nuova Diciotti” aveva dichiarato il vicepremier 5 Stelle, e a proposito del voto sulla decisione di Salvini sulla nave della Guardia Costiera commenta: “Faccio decidere ai miei iscritti, in Senato voteremo come hanno detto. Il governo ha tutelato interesse pubblico”.