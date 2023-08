Marcinelle, Mattarella: "Si tutelino i lavoratori" | Meloni: "In quella strage l'Italia pagò il prezzo più alto"

In quella "catastrofe", dichiara Giorgia Meloni, l'Italia "ha pagato il prezzo più alto" con i suoi 136 minatori vittime del disastro e a loro "la Repubblica rende omaggio oggi, celebrando la Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo". Il premier ricorda così il drammatico incidente "nella miniera del Bois du Cazier di Marcinelle dell'8 agosto 1956, che ha segnato per sempre la storia nazionale ed europea". Quel giorno nelle gallerie di quella miniera si sviluppò all'improvviso un incendio che causò la morte di tanti lavoratori che, rimasti intrappolati nelle gallerie, furono uccisi da fumo e ustioni.

"Persero la vita in miniera"

Quei minatori, continua il presidente del Consiglio, "avevano deciso, con sofferenza e dolore, di abbandonare la patria per emigrare in Belgio. Lavorarono duro, con umiltà e dedizione, senza garanzie, in condizioni terribili e ora inimmaginabili. Persero la vita nel buio della miniera, ma la loro luce non si è spenta e risplende nel ricordo e nella riconoscenza tributati loro dalla comunità nazionale".