Manovra, tagli ai fondi per migranti e Parlamento per finanziare la sicurezza: ira delle opposizioni

Si fa sempre più teso il clima in Senato in quella che potrebbe essere la settimana clou per la Manovra.

Emendamenti presentati in ritardo, rinvii su rinvii e, come se non bastasse, fondi "scippati" alle modifiche parlamentari e all'accoglienza dei migranti per finanziare il comparto sicurezza. Una decisione che scatena l'ira delle opposizioni, che si sentono "tradite" dopo settimane di "melina" e riunioni per cercare un'intesa sulle priorità cui destinare proprio il tesoretto da cento milioni l'anno per le Camere. Il Pd parla di "governo in tilt" e di "rischio di esercizio provvisorio", mentre il M5s esclude qualsiasi "condivisione" del percorso con la maggioranza.