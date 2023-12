Manovra, governo: rimodulati fondi Ponte Stretto, no modifiche Superbonus

Arriva il quarto emendamento annunciato dal governo sulla manovra.

La proposta di modifica rimodula i fondi stanziati per il Ponte sullo Stretto prevedendo una riduzione degli oneri a carico dello Stato di 2,3 miliardi (su un totale di circa 11,6 miliardi fino al 2032). Le risorse risparmiate dallo Stato vengono recuperate dal Fondo di sviluppo e coesione: 718 milioni dalla quota del fondo destinata alle amministrazioni centrali e 1,6 miliardi dalla quota destinata alle regioni Calabria e Sicilia. Al momento non è prevista nessuna modifica al Superbonus, come invece circolato nelle scorse ore.