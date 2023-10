Manovra, Palazzo Chigi: "È seria, faro su redditi bassi e pensioni" 

Un appello alla "prudenza", visto anche il contesto mutato per il conflitto in Israele. E l'invito alla maggioranza a ridurre al minimo gli emendamenti. È questo il messaggio inviato dal premier Giorgia Meloni e dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel corso del doppio vertice con i leader della maggioranza e con i capigruppo di Camera e Senato, vertice durato tre ore.

"Collaborazione e determinazione maggioranza per Manovra"

Clima di grande collaborazione e determinazione nella maggioranza in vista della legge di Bilancio. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, spiega la nota, ha svolto una relazione sull'impostazione della Legge che andrà in approvazione nel prossimo Cdm di lunedì.