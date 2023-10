Manovra, Palazzo Chigi: "Priorità a redditi e pensioni più basse"

Nel vertice, durato circa tre ore, "il Governo ha posto priorità assoluta su redditi e pensioni più bassi per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione, sulla riduzione delle tasse attraverso la conferma del taglio del cuneo fiscale e contributivo e l’anticipo della riforma dell’Irpef prevista dalla Delega fiscale, misure per la famiglia con incentivi per la natalità e le donne lavoratrici, risorse significative per il comparto sanitario e i rinnovi dei contratti del pubblico impiego scaduti da tempo".

Il governo era rappresentato dai Ministri dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, dal Viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo, dal Sottosegretario alle Imprese e Made in Italy Fausta Bergamotto e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Tutti hanno sottolineato ha sottolineato come, "nel rispetto della sostenibilità della finanza pubblica, si stia lavorando a una manovra seria, responsabile e realista in continuità con il lavoro portato avanti dal governo fin dalla precedente legge di Bilancio".

Il parere dei sindacati

"Bene i 15 miliardi per il taglio del cuneo fiscale, prorogato per tutto il 2024. Anche i 5 miliardi per i rinnovi dei contratti nella Pa sono "un passo importante", ma non bastano, così come sono insufficienti i 3 miliardi per la sanità pubblica" è il bilancio della Uil. Lo afferma il segretario confederale di via Lucullo, Domenico Proietti, spiegando di aver "apprezzato la decisione sul cuneo", sottolineando la necessita' di rendere la misura strutturale.