Manovra, Moscovici all'Italia: lavoriamo per trovare soluzioni condivise

"Sono sempre stato un commissario favorevole alla flessibilità - chiarisce Moscovici, dopo i segnali di apertura arrivati dal governo -, disposto al dialogo tra Roma e Bruxelles, legato a un'Italia che rimanga al centro della zona euro". L'incontro di sabato a Bruxelles con il presidente Jean-Claude Juncker, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, si è svolto, sottolinea Moscovici, in un clima "costruttivo, amichevole e disteso". Quella riunione, aggiunge, ha permesso di "capirsi meglio per cercare di progredire insieme". Ma precisa anche che la Manovra italiana è tra le "incertezze" che gravano sulla crescita europea insieme con le tensioni commerciali e la Brexit.



La Commissione è aperta al dialogo, chiarisce ancora, "perché è in un quadro comune che dobbiamo trovare una soluzione. E questo quadro comune è la zona euro, che include regole né rigide né stupide. Regole che sono flessibili". Secondo il commissario "i cambiamenti nel bilancio sono possibili e necessari". E spiega che il 23 ottobre Bruxelles ha respingo il progetto di bilancio italiano per il 2019, che prevede ufficialmente un deficit del 2,4% del Pil perché giudica le aspettative italiane irrealistiche e ritiene che il deficit raggiungerà il 2,9%, lontano dagli impegni del precedente governo di centrosinistra (0,8%).



"Oggi una procedura sarebbe necessaria" - Moscovici precisa che la procedura d'infrazione contro l'Italia "allo stato attuale, per quanto riguarda il debito, sarebbe necessaria...". Ma aggiunge: "Non siamo ancora a questo punto" e spiega che il dialogo con le autorità italiane "continuerà" fino all'ultimo. Gli Stati membri, ricorda, hanno ora una settimana "per decidere se avviare o meno" le raccomandazioni dell'esecutivo Ue sulla Manovra italiana, anche se "non ho dubbi sul fatto che la confermerebbero".



"In questo caso - riprende - ci sarebbe una nuova raccomandazione" all'Italia. Per Moscovici, "più ci avviciniamo alla scadenza più il dialogo diventa fondamentale". L'avvicinamento tra Roma e Bruxelles sulle regole di bilancio è "possibile e necessario". Moscovici non commenta però le indiscrezioni di stampa secondo cui un rapporto tra deficit e Pil al 2% sarebbe la "linea rossa" di Bruxelles. "Non si tratta di dare cifre, di citare questo o quell'altro decimale... O riusciamo ad avvicinarci alle regole o non ci riusciamo...". E ancora: "Interesse di tutti è che le regole vengano rispettate".