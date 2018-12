Manovra, Maurizio Martina a Tgcom24: "I conti del Paese dal balcone al buco"

"Questa Manovra rischia di mandare l'Italia in recessione". Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, lo dice a Tgcom24 dopo che i dem hanno abbandonato la capigruppo per protesta. "Siamo passati dal trionfalismo del balcone al buco nei conti del Paese - continua -, con il Parlamento completamente esautorato. Nella Manovra non c'è nulla per famiglie e imprese: solo i due elementi propagandistici del reddito di cittadinanza e della quota 100".