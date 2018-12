La Manovra all'esame della Camera | Bagarre in Aula: seduta ripresa dopo sospensione

"Mi rendo conto che non si è creata la situazione ideale al Senato, ma c'è la prospettiva di una contrazione forte dei tempi, siamo arrivati in zona Cesarini per il varo della Manovra. Confidiamo che una situazione del genere non si presenti più. In ogni caso, non c'è stata nessuna deliberata volontà del governo di comprimere i tempi". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza di fine anno.