Manovra, la maggioranza trova la quadra in Parlamento: non ci saranno emendamenti

Forza Italia: "Soddisfatti per l'accordo in maggioranza" Forza Italia ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto nella riunione di maggioranza. L'esito positivo dell'incontro odierno ha confermato "la volontà di procedere celermente, senza presentare emendamenti, per l'approvazione della manovra che abbassa le tasse a milioni di italiani". Una nota del partito ha evidenziato in particolare l'apprezzamento per "l'accoglimento delle sue istanze, alcune delle quali saranno inserite nel decreto collegato alla manovra, già all'esame del Parlamento".

Intesa sugli affitti brevi, passa il codice identificativo Entra nella Manovra anche la proposta di Forza Italia per un codice identificativo nazionale per gli affitti brevi. La riunione di maggioranza ha confermato l'aumento al 26% dell'aliquota dalla seconda alla quarta casa messa in affitto fino a 30 giorni, specificando che per la prima resta al 21%. C'è l'impegno di destinare il gettito derivante, circa un miliardo di euro secondo stime circolate nella riunione, alla riduzione delle tasse sulla casa.