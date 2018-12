Manovra, Forza Italia: "Salvini ha tradito i suoi elettori e quelli del centrodestra, bisogna tenerne conto"

"Salvini ha tradito gli elettori del centrodestra, l'Italia che produce, il Nord, tutti noi. Di questo bisogna tenere conto. Non ce l'ho con il M5s, che con questa Manovra ha realizzato appieno il suo programma". Lo ha affermato il deputato di Forza Italia , Renato Brunetta . Secondo il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani , "il Nord pagherà il reddito di cittadinanza per il capriccio del M5s e per il Sud nella Manovra non c'è nulla".

Brunetta ha quindi previsto che "sulla riforma delle autonomie regionali, ancora rimandata non si sa perché, finirà questo mostro M5s-Lega". Poi ha lanciato un appello a Salvini: "Torni nel centrodestra".



Tajani: "Opposizione durissima, festeggeremo così i 25 anni di Forza Italia" - Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha quindi annunciato: "Faremo un'opposizione durissima in Aula e nelle piazze durante tutto il mese di gennaio per spiegare agli italiani che è inaccettabile caricare sulle loro spalle, con questa Manovra, il capriccio delle due forze di governo che cercano di inseguirsi nei sondaggi. Festeggeremo cosi' i 25 anni di Forza Italia". "Sarà un'opposizione dura e ci dispiace che la Lega non abbia tenuto fede agli impegni presi con gli elettori in campagna elettorale", aggiunge il presidente del Parlamento europeo.



Gelmini: "E' la Manovra più di sinistra della storia" - Critiche alla Manovra anche dal capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini: "Le tasse aumentano, Salvini smetta di dire che diminuiscono. Per una volta ha ragione Di Battista, è la Manovra più di sinistra della storia. Di centrodestra non c'è più nulla. Questa è la visione di Paese di Di Maio, se è anche quella di Salvini c'è un problema".