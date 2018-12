Manovra, sit-in del Pd contro il governo davanti alla Camera

Il Partito Democratico ha organizzato davanti a Montecitorio un sit-in di protesta contro i contenuti e il modo in cui si avvia ad approvazione la Manovra. Durante la manifestazione, militanti e simpatizzanti hanno intonato "Bella ciao". "È l'inizio di un anno di mobilitazione", ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio . "L'Italia apra gli occhi, Di Maio e Salvini sono come autisti ubriachi che ci portano a sbattere", ha aggiunto.

A sintetizzare la posizione del Partito democratico in questo momento è l'ex premier Paolo Gentiloni: "Sono preoccupato perché c'è stata una forzatura sulle regole del Parlamento (questa è una Manovra presentata il 19 dicembre e non era mai successo nella storia repubblicana, e presentata non dal Primo ministro italiano ma dall'ex primo ministro lituano Dombrovskis); e sono preoccupato perché è una Manovra che non è una manovra anticiclica o espansiva. Purtroppo l'economia sta rallentando e un documento di questo genere può creare dei problemi. Speriamo bene perché i nostri fondamentali sono positivi, ma certo è che questa manovra deprime il ruolo del Parlamento e da un punto di vista economico, costa cara: in questi mesi ci è costata 250 miliardi, che si possono recuperare certo, ma solo se l'economia si riprenderà. Il problema è che questa Manovra non ha nulla di espansivo e rischia di incoraggiare questa tendenza alla frenata dell'economia".