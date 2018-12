Manovra, dalla Camera ok alla questione di fiducia: domani il voto finale

Il Pd torna ad attaccare il presidente della Camera, Roberto Fico, per la gestione dell'Aula durante il voto di fiducia sulla Manovra. In particolare, Fiano ha contestato a Fico di non essere intervenuto durante l'intervento della deputata M5s Manzo. "Esattamente lei - ha sostenuto - cosa pensa quando la collega Manzo accusa questo gruppo direttamente, ci accusa di difendere i truffatori ovvero di essere complici di un reato? Secondo lei questa è un'offesa che può essere permessa?". "Lei - ha proseguito - non è il presidente del M5s, è la terza carica dello Stato. Quando accade in Aula che una collega accusa dei colleghi di un reato lei deve fermarla, è grave che lei non intervenga mai a censurare i deputati del gruppo da cui proviene".