Manovra, Conte: "Scambi con Merkel e Macron, il clima è buono"

Juncker: "Non siamo in guerra con l'Italia" - Sul "caso" Italia è tornato anche Jean-Claude Juncker. "Ho messo in chiaro che non siamo in guerra con l'Italia", al contrario, "ti amo Italia" (in italiano, ndr), ha detto il presidente della Commissione Ue parlando dell'incontro, avvenuto sabato sera, con il premier Giuseppe Conte. "Abbiamo concordato di restare in contatto permanente per diminuire le divergenze di vedute tra la Commissione e l'Italia".



Merkel: "Spero che i negoziati tra Italia e Ue diano esito positivo" - "Ovviamente spero in un buon esito dei negoziati" tra l'Italia e la Commissione Ue sulla Manovra, ha spiegato Angela Merkel. "Ho parlato molto brevemente con il premier Conte e gli ho chiesto di aggiornarmi sull'incontro" con il presidente dell'esecutivo Jean-Claude Juncker e i commissari Moscovici e Dombrovskis, ha aggiunto la cancelliera tedesca, dicendosi "lieta" che ci sia un dialogo nel contesto del processo guidato dalla Commissione.