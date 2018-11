Conte-Juncker, lʼabbraccio prima della cena di lavoro LaPresse 1 di 18 LaPresse 2 di 18 LaPresse 3 di 18 LaPresse 4 di 18 LaPresse 5 di 18 LaPresse 6 di 18 LaPresse 7 di 18 LaPresse 8 di 18 LaPresse 9 di 18 LaPresse 10 di 18 LaPresse 11 di 18 LaPresse 12 di 18 LaPresse 13 di 18 LaPresse 14 di 18 LaPresse 15 di 18 LaPresse 16 di 18 LaPresse 17 di 18 LaPresse 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Conte abbraccia Juncker: "Non litighiamo" - "Non litighiamo, we are friends", ha detto Conte rivolto ai giornalisti, abbracciando Juncker. Conte ha risposto con una battuta ancora in inglese ("Ma è una conferenza stampa?") a un giornalista che ha tentato di fare una domanda prima dell'inizio del vertice.



Conte: confido dialogo Ue eviti procedura infrazione - "Quest'incontro non è stato risolutivo, è un incontro che ha ribadito il rispetto reciproco per l'apertura di questo dialogo. Dobbiamo continuare a dialogare". Così il premier Giuseppe Conte, parlando a Bruxelles dopo la cena di lavoro con Jean-Claude Juncker. "Noi offriamo un atteggiamento ragionevole e costruttivo", ha aggiunto. "Non si è discusso di saldi finali. Ovviamente non ho posto alcuna rinuncia alle riforme qualificanti" del nostro governo. Conte si è però detto "molto soddisfatto, il clima mi ha rasserenato sul fatto che si sta proseguendo sul dialogo costruttivo. Il dialogo avverrà già da domani, continuerà nei prossimi giorni e si svilupperà nelle prossime settimane"



Conte: "Rischio Grecia? Assolutamente no" - "Rischio Grecia? L'Italia ha dei fondamentali così solidi che non parlerei assolutamente di rischio Grecia. Mi sembra un fuor di luogo", ha detto ancora Conte ai giornalisti presenti. "Confido che il dialogo possa portare a evitare la procedura. Sono sempre ambizioso", ha aggiunto il premier annunciando poi scambi con gli altri leader: "Domani il tema è dedicato alla Brexit, avrò senz'altro la possibilità di incontrare gli altri leader europei con i quali avrò degli scambi e potremo avere anche degli scambi in ordine all'aggiornamento di questa sera".



Ue: lavoro proseguirà in cerca soluzione - "Il lavoro proseguirà nei prossimi giorni per avvicinare i rispettivi punti di vista e cercare una soluzione di prospettiva". Questo il commento ufficiale di un portavoce della Commissione europea, al termine della cena tra il presidente Jean Claude Juncker e il premier Giuseppe Conte. "La cena di lavoro è parte del dialogo permanente in corso tra la Commissione europea e il governo italiano", spiega ancora. "E' stato un piacere per il presidente Juncker ricevere il premier Conte ed il ministro Tria, per la cena di lavoro, a cui erano presenti anche il vicepresidente Dombrovskis e il commissario Moscovici", ha aggiunto.