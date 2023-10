Manovra, per curarsi con il Servizio sanitario i cittadini extracomunitari dovranno versare 2mila euro

Le altre misure previste per la sanità

Sul fronte salute, previste anche misure per l'abbattimento delle liste d'attesa, oltre che aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati. Sono questi due dei nove articoli (il 44 e il 45) che lo schema di Manovra dedica alla sanità. Il titolo quarto del documento prevede disposizioni per potenziare il sistema sanitario e il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Compaiono anche norme per la rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica e modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali. Inserita anche la proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità e il finanziamento per l'aggiornamento dei Lea (i Livelli essenziali di assistenza).