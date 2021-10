Manovra, Bianchi: "Per la scuola risorse e riforme importanti"

Ansa

"In Cdm abbiamo approvato importanti misure che riguardano anche il mondo dell'istruzione". Lo sottolinea il ministro Patrizio Bianchi, commentando il via libera alla Manovra. "Prevediamo oltre un miliardo per il funzionamento di nidi e scuole dell'infanzia. Al ministero stiamo lavorando rapidamente all'attuazione del Pnrr. Abbiamo risorse e riforme importanti in campo. La scuola resta al centro", aggiunge.