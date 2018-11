Maltempo in Veneto, "è il conto dell'ambientalismo da salotto": polemica sulla frase di Salvini

Esplode la polemica dopo che il vicepremier Matteo Salvini , visitati alcuni luoghi devastati dal maltempo in Veneto , ha commentato: "E' il conto dell' ambientalismo da salotto " . A questa frase ha risposto via Twitter il segretario uscente del Partito Democratico Maurizio Martina . "Chi ha votato pochi giorni fa l'ultimo scandaloso condono edilizio anziché parlare di 'ambientalismo da salotto' dovrebbe tacere ". Incalza Angelo Bonelli dei Verdi : "Lega responsabile della cementificazione del Nord".

Pd compatto contro la frase di Salvini: basta condoniAl tweet di Martina che chiede a Salvini di tacere e che "davanti all'emergenza si lavori per aiutare chi è colpito e basta", rincara la dose il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.



"Altro che ambientalismo da salotto, M5S e Lega ammettano l'errore e riaprano Casa Italia - afferma Marcucci. - La prevenzione e il contrasto al dissesto idrogeologico diventino un obiettivo comune. Conte faccia propria la proposta immediatamente in parlamento ed il Pd la voterà convintamente". "Allo stesso modo, i disastri causati dal maltempo devono spingere tutti i gruppi parlamentari a dire basta ai condoni - conclude Marcucci. - Salvini e Di Maio presentino un emendamento soppressivo per quello previsto per Ischia, ed il Pd votera' in Senato a favore del decreto Genova".